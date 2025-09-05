Суд отказался отправить под домашний арест актрису Аглаю Тарасову

Актрисе Аглае Тарасовой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о контрабанде наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Суд отказался отправить ее под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Домодедовский суд Московской области постановил, что до 3 ноября Тарасовой запрещено покидать жилище в ночное время и пользоваться средствами связи. Отмечается, что такая мера была запрошена самой актрисой и ее защитой.

В суде Тарасова заявила о полном раскаянии и отсутствии намерений покидать Россию. В свою пользу она предоставила положительные характеристики с Первого канала, от фонда «Дети-бабочки» и ряда кинокомпаний. Тарасова пояснила в суде, что везла наркотическое средство* для лечения своей тяжелобольной бабушки. Она указала, что является единственной кормилицей для престарелых бабушки и дедушки, а также имеет обязательства по уже подписанным контрактам на съемки в трех фильмах.

По словам актрисы, о том, что она является фигурантом уголовного дела, она узнала только после того, как анонимный аккаунт в соцсетях написал ей с призывом явиться в полицию.

Выяснилось, что Аглаю задержали еще 28 августа в аэропорту Домодедово. Она возвращалась из Израиля. Подробнее об этом мы писали здесь.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность