«Ввели конкурсную программу»: желающим родить от Дурова россиянкам озвучили критерии отбора

В клинике репродукции заявили, что на анкету Павла Дурова ввели конкурсную программу. Об этом стало известно в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

По информации источника, теперь получить биоматериал Дурова можно на особых условиях. В первую очередь, женщина должна быть не старше 37 лет и иметь фолликулярный запас.

«Сейчас биоматериал можно получить на особых условиях. Ведь владелец нередко сам оплачивает процедуру ЭКО. Но так как материала осталось мало, мы ввели конкурсную программу. Сделано это для максимальной эффективности», — сообщили в клинике.

Также клиника утверждает, что в середине июля Павел сам прислал детское фото и попросил его прикрепить к личному делу. По кадру без труда можно узнать бизнесмена.

Ранее Павел Дуров заявил, что его спутница Юлия Вавилова была беременна и потеряла ребенка. Подробности читайте в этой новости.

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