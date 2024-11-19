91-летнему режиссеру Александру Митте присвоили паллиативный статус, он не может сам вставать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у него обнаружили злокачественное образование в почке. 91-летний деятель кино находится под присмотром сотрудников центра паллиативной помощи для смертельно больных людей. В ближайшее время Митту будет обследовать онколог.

Напомним, год назад режиссер перенес инсульт.

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