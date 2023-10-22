«Втянула все, что смогла»: как Кристина Асмус выглядела до похудения
Кристина Асмус похвасталась своей фигурой после похудения.
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Кристина Асмус похвасталась своей фигурой после похудения. Девушка выложила фото «до/после» в соцсетях.
Звезда «Интернов» вернулась к полноценной работе в театре после серьезной травмы. Не так давно актриса сломала ногу. Асмус даже боялась, что уже никогда не сможет нормально ходить.
И вот наконец-то подписчики могут порадоваться за Кристину. Девушка опубликовала в микроблоге снимок из театра, на котором видно, как сильно она похудела.
«Вчера один актер сказал мне: «Крис, в театре прохладно, накинь что-нибудь». А я ему: «Ну уж нет, пусть все видят, как я похудела», – прокомментировала Асмус.
При этом актриса решила напомнить, как выглядела до потери лишних килограммов. На фотографиях «до» девушка позирует в купальнике. Как утверждает знаменитость, она тогда «втянула все, что смогла».
Кристина Асмус еще в апреле говорила, что начала получать все больше негативных комментариев по поводу своей фигуры. Хейтеры писали, что она «раскабанела». В свою очередь, девушка пояснила, что немного поправилась после поездки в Сочи.
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