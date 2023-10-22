«Втянула все, что смогла»: как Кристина Асмус выглядела до похудения

Кристина Асмус похвасталась своей фигурой после похудения. Девушка выложила фото «до/после» в соцсетях.

Звезда «Интернов» вернулась к полноценной работе в театре после серьезной травмы. Не так давно актриса сломала ногу. Асмус даже боялась, что уже никогда не сможет нормально ходить.

И вот наконец-то подписчики могут порадоваться за Кристину. Девушка опубликовала в микроблоге снимок из театра, на котором видно, как сильно она похудела.

«Вчера один актер сказал мне: «Крис, в театре прохладно, накинь что-нибудь». А я ему: «Ну уж нет, пусть все видят, как я похудела», – прокомментировала Асмус.