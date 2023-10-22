НАШ ШОУБИЗ
12:46, 22 октября 2023
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«Втянула все, что смогла»: как Кристина Асмус выглядела до похудения

Кристина Асмус похвасталась своей фигурой после похудения.

«Втянула все, что смогла»: как Кристина Асмус выглядела до похудения

© AA/ABACA/Abaca/East News

Кристина Асмус похвасталась своей фигурой после похудения. Девушка выложила фото «до/после» в соцсетях.

Звезда «Интернов» вернулась к полноценной работе в театре после серьезной травмы. Не так давно актриса сломала ногу. Асмус даже боялась, что уже никогда не сможет нормально ходить.

И вот наконец-то подписчики могут порадоваться за Кристину. Девушка опубликовала в микроблоге снимок из театра, на котором видно, как сильно она похудела.

«Вчера один актер сказал мне: «Крис, в театре прохладно, накинь что-нибудь». А я ему: «Ну уж нет, пусть все видят, как я похудела», – прокомментировала Асмус.

«Втянула все, что смогла»: как Кристина Асмус выглядела до похудения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

При этом актриса решила напомнить, как выглядела до потери лишних килограммов. На фотографиях «до» девушка позирует в купальнике. Как утверждает знаменитость, она тогда «втянула все, что смогла».

«Втянула все, что смогла»: как Кристина Асмус выглядела до похудения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кристина Асмус еще в апреле говорила, что начала получать все больше негативных комментариев по поводу своей фигуры. Хейтеры писали, что она «раскабанела». В свою очередь, девушка пояснила, что немного поправилась после поездки в Сочи.

Ранее мы писали, что после новостей о нападении в Грузии у Дани Милохина заметили гематому на ноге.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
Кристина Асмус
похудение
актриса
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