«Есть страх»: сломавшая ногу Асмус может остаться хромой на всю жизнь

Актриса Кристина Асмус боится, что останется хромой на всю жизнь из-за перелома. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Со звездой «Текста» произошел неприятный инцидент: прямо во время съемок актриса сломала ногу со смещением. Несмотря на травму, Кристина продолжает работать, передвигаясь с помощью костылей. В соцсети Асмус поделилась переживаниями из-за произошедшего.

По словам знаменитости, она успела приспособиться к «жизни на костылях». При этом Кристина волнуется, что из-за полученной травмы навсегда останется хромой.

«Ощущение, что я так уже полгода хожу. Правда, есть страх, что я так и останусь хромать. Слишком привыкла», — высказалась артистка.

Свои размышления Асмус сопроводила снимком со съемочной площадки. На фото Кристина запечатлена в черном топе и в свободных джинсах с разрезами.

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