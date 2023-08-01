«Вторая травма»: Анне Седоковой пришлось перейти с каблуков на костыли

После падения на концерте у 40-летней певицы Анны Седоковой обнаружили перелом. Чтобы нога восстановилась, исполнительнице нужно какое-то время ходить с костылями. Сама Анна недавно заявила, что ей тяжело передвигаться таким образом и лучше бы она продолжала наступать на травмированную ногу. Об этом сообщает «7Дней.ru», ссылаясь на соцсети артистки.

21 июля Анна Седокова порадовала поклонников из Москвы сольным концертом. Однако прямо во время выступления исполнительница неудачно упала с лестницы и подвернула ногу. Несмотря на травму, девушка отправилась на съемки телешоу, а потом на еще один концерт.

Сначала артистка верила в то, что это просто ушиб, но боль в ноге не прошла и через несколько дней после падения. Знакомые Седоковой настаивали, чтобы та обратилась за медицинской помощью и прошла обследования.

По результатам МРТ, у Анны обнаружили перелом и разрыв связок в нескольких местах. Чтобы восстановить здоровье, певице нужно будет носить специальный ортопедический сапог и привыкнуть к костылям.

При этом отменять концерты из-за перелома артистка не планирует. Она уже появилась на сцене Казахстана в обуви на каблуках и без опоры, чтобы не испортить фанатам впечатление. 40-летняя исполнительница хочет справиться с недугом без серьезных ограничений в жизни.

Также Седокова отмечает, что ей намного удобнее наступать на травмированную ногу, чем ходить с костылями.

«Вторая травма не за горами из-за костылей. Ну как я вот буду за водичкой ходить ночью? Пока что я выгляжу так...», – рассказала подписчикам певица.

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