«Было горе в семье»: певица Любовь Успенская объяснила, почему сразу не подала в суд на хирурга Тимура Хайдарова

Звезда российской эстрады Любовь Успенская объяснила из-за чего не подала в суд на хирурга Тимура Хайдарова сразу же после неудачной операции на грудь. Выяснилось, что певица не занялась этим вопросом по семейным обстоятельствам, пишет Telegram-канал Звездач со ссылкой на Super.

После начала конфликта между исполнительницей Славой и Хайдаровым многие удивились, почему Успенская рассказал о неуспешном опыте работы с хирургом только в разгар скандала, а не сразу, когда прошла операция. Однако звезда не заставила поклонников теряться в догадках и сама рассказала о причине такого решения.

Оказалось, что в момент, когда исполнительница решила усовершенствовать себя, в ее семье случилось горе — Татьяна, дочь Успенской, попала в аварию. В этот момент, по словам многократной обладательницы музыкальных премий, важнее всего было спасти своего единственного ребенка, состояние которого сошло на «нет». Ни о чем другом певица не думала, в том числе и о себе после перенесенной неудачной операции.

Ранее артистка призналась многочисленным поклонникам, что крайне недовольна результатами хирургического вмешательства, за которое отвечал звездный врач Хайдаров. Сразу же после операции Успенской пришлось обратиться в другую клинику за профессиональной помощью. Певица не хотела устраивать публичный скандал, поэтому заявила о готовности решить все проблемы через суд.

Первой о неудачной пластике после вмешательства Хайдарова заговорила исполнительница Слава. По ее словам, после операции под руководством звездного хирурга ее грудь стала ассиметричной. Волну негативных комментариев, запущенную певицей, поддержали и другие знаменитости. Также нашлись те, кто выступил в защиту звездного хирурга. По сообщениям СМИ, действиями Хайдарова заинтересовались и правоохранители.