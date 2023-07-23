«Вместо afterparty поехала в скорую»: травмированная Анна Седокова заговорила о последнем концерте

Недавно 40-летняя артистка Анна Седокова прилетела в Москву, чтобы порадовать фанатов и исполнить свои песни. Однако во время выступления она неудачно упала с лестницы и повредила ногу. Об этом сообщает StarHit, ссылаясь на социальные сети звезды.

О случившемся Анна сразу сообщила в своем микроблоге. Певица выходила на сцену, но увидела дочь и помахала ей. Затем она сделала еще один шаг и упала со ступеньки.

«Возможно, это был мой последний концерт. Я упала еще до выхода на сцену и повредила ногу так, что теперь невозможно ходить еще пару месяцев. Вместо afterparty поехала в скорую», – пожаловалась Седокова подписчикам.

Но, несмотря на травму, артистка отправилась на съемки телешоу, а потом на очередной концерт, чтобы не подводить свою команду и поклонников. Только вечером Анна поехала в травмпункт и сделала рентген. В соцсетях она выложила кадры из медицинского кабинета.

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