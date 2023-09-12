Вторая Аллегрова: что сотворили с внешностью Агаты Муцениеце

Ксения Собчак высказалась о новой обложке журнала Hello. Телеведущая отметила, что Агата Муцениеце, позировавшая на фото, напоминает ей Ирину Аллегрову. Этой необычной ассоциацией она поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

Интересно, что совсем недавно скандально известная журналистка высмеяла еще одну звезду, Викторию Боню. Экс-ведущая «Дома-2» сравнила блогершу со свиньей.

Теперь объектом пристального внимания Собчак стала бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце. Для обложки нового выпуска журнала Hello актриса позировала в парике, который напомнил Ксении прическу Аллегровой.

Телеведущая зацепилась за цитату Муцениеце: «Порой хочется побыть кем-нибудь другим». Она решила закончить предложение и добавила фразу: «Например, Аллегровой».

В конце Ксения Собчак подчеркнула, что укладка Агаты на обложке похожа еще и на лапшу быстрого приготовления.

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