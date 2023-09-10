Сравнила со свиньей: Ксения Собчак высмеяла результаты пластической операции Виктории Бони
Ксения Собчак сравнила Викторию Боню со свинкой Пеппой после пластики лица.
© Starface.ru
Ксения Собчак сравнила Викторию Боню со свинкой Пеппой после пластики лица, об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на соцсети телеведущей.
Бывшая ведущая проекта «Дом-2» любит комментировать новости российского шоу-бизнеса. На этот раз Собчак не смогла пройти мимо результатов пластической операции Виктории Бони. Блогерша выложила в соцсетях видео, на котором рассказала, что ее переставали узнавать фанаты. Якобы, после операции, у нее сильно изменилась внешность.
Боня обратилась к подписчикам с вопросом, действительно ли ее нос так сильно изменился. На это решила с иронией ответить Собчак. Она выложила в соцсетях фотоколлаж, прикрепив справа от фото звезды кадр из мультфильма про свинку Пеппу.
«Да, мы уже все волнуемся», — подписала она сообщение.
В комментариях пользователи оценили юмор светской львицы: «Вся страна ждет, когда Боня очки снимет», «Ксения Ваша любовь не имеет границ», «Рановато такой курс кройки и шитья на лице в 42 года устраивать».
Ранее мы писали о том, что из-за критики внешности после операции, Виктория Боня отказалась показывать подписчикам лицо. В адрес блогерши стали сыпаться сравнения с Майклом Джексоном. Знаменитость сильно удивилась жестокости людей.