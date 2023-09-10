Сравнила со свиньей: Ксения Собчак высмеяла результаты пластической операции Виктории Бони

Ксения Собчак сравнила Викторию Боню со свинкой Пеппой после пластики лица, об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на соцсети телеведущей.

Бывшая ведущая проекта «Дом-2» любит комментировать новости российского шоу-бизнеса. На этот раз Собчак не смогла пройти мимо результатов пластической операции Виктории Бони. Блогерша выложила в соцсетях видео, на котором рассказала, что ее переставали узнавать фанаты. Якобы, после операции, у нее сильно изменилась внешность.

Боня обратилась к подписчикам с вопросом, действительно ли ее нос так сильно изменился. На это решила с иронией ответить Собчак. Она выложила в соцсетях фотоколлаж, прикрепив справа от фото звезды кадр из мультфильма про свинку Пеппу.

«Да, мы уже все волнуемся», — подписала она сообщение.

В комментариях пользователи оценили юмор светской львицы: «Вся страна ждет, когда Боня очки снимет», «Ксения Ваша любовь не имеет границ», «Рановато такой курс кройки и шитья на лице в 42 года устраивать».

Ранее мы писали о том, что из-за критики внешности после операции, Виктория Боня отказалась показывать подписчикам лицо. В адрес блогерши стали сыпаться сравнения с Майклом Джексоном. Знаменитость сильно удивилась жестокости людей.