«Втирает мази, просит уколы»: Надежда Кадышева страдает из-за проблем с коленями

В команде 66-летней Надежды Кадышевой сообщили о проблемах певицы с коленными суставами. Слова инсайдера передает Telegram-канал Свита Короля.

По информации источника, у Кадышевой серьезные проблемы со здоровьем. Якобы певица не может обойтись без уколов, мазей, а выступления для нее становятся «мукой». В команде певицы сообщили, что ей нужна операция по замене суставов. Однако пока Кадышева не соглашается на хирургическое вмешательство из-за долгого восстановления.

«Она все время втирает мази, пьет таблетки, иногда даже уколы просит, но это же возраст, каждое выступление для нее – адские муки. Поговаривают, что нужна замена суставов», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что ни певица, ни ее представители не комментировали новости о проблемах со здоровьем.

