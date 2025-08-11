«Очень хочется жить»: борющийся с раком Роман Попов рассказал об ухудшении самочувствия

40-летний актер Роман Попов рассказал об осложнениях рака и частичной потере слуха. Звезда «Полицейского с Рублевки» пожаловался на здоровье в Telegram-канале.

В 2018 году у Романа выявили рак мозга. Через 7 лет у актера произошел рецидив: болезнь вернулась с осложнениями. По словам Попова, на сегодняшний день он почти не видит, испытывает проблемы со слухом и передвигается с помощью близких.

«Вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — высказался артист.

Роман записал видеоролик, в котором сообщил, что не справится с болезнью самостоятельно. На лечение нужны средства, которые в прошлый раз ему дали друзья и коллеги.

Попов вышел на связь в бандане со словами, что не видит свою руку. Несмотря на ухудшение самочувствия, он надеется на возвращение к работе в скором времени.

«Пока что, как видите, вот сижу, рука двигается. Я, правда, ее не вижу, но она двигается, я чувствую. Надеюсь продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев, если получится. Но пока что я достаточно несамостоятельный. Хожу с помощью, ем с помощью, в общем, все с помощью…» — пожаловался актер.

