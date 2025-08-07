Муж Надежды Кадышевой купил элитный автомобиль на волне популярности жены: раскрыты подробности

Муж певицы Надежды Кадышевой Александр Костюк после возросшей популярности жены решил купить себе элитный редкий автомобиль стоимостью около 50 млн рублей. Однако всю сумму сразу мужчина не смог заплатить, поэтому оформил кредит. Об это сообщает Super.ru.

По данным источника, Александр стал владельцем Bentley S2 1962 года. Таких машин выпустили всего 2 тысячи экземпляров, поэтому цена на авто не маленькая. Чтобы сделать себе роскошный подарок, Костюк даже обратился в банк и взял недостающую сумму. Поэтому пока автомобиль находится под залогом.

На какой срок был взят кредит, не уточняется. Сам Александр никаких комментариев по поводу своей покупки не давал.

Напомним, что с ростом популярности у молодежи Надежда Кадышева значительно повысила гонорары. На сегодняшний день ее выступление стоит 20 млн рублей. Продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что это максимальный ценник для звезды, так как больше не брала даже Алла Пугачева, которая была в России Примадонной.

Ранее стало известно, что ВИП-ложи на концерте Надежды Кадышевой продают за 400 тысяч рублей.