Вдова Романа Мадянова Наталья назвала актера своей жизнью перед погребением. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

27 сентября 2024 года состоялось прощание с Романом Мадяновым, который много лет боролся с раком. Семья актера тяжело восприняла его уход: во время траурной церемонии вдова и сын едва сдерживали слезы. Перед погребением Романа Наталья расплакалась и назвала его своей жизнью.

«Он вся жизнь моя, он самый лучший. Я всю жизнь буду молиться, просить Господа, чтобы он устроил так, чтобы мы там с ним встретились и были вместе. Он стольким людям помогал и никогда не говорил об этом. Он всегда это делал тихо и незаметно, даже для меня», — высказалась вдова актера.

Ранее мы писали, что Федор Добронравов и Сергей Гармаш пришли на прощание с Романом Мадяновым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что сын Романа Мадянова успокаивал плачущую маму на прощании с актером в Бронницах.