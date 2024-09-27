Федор Добронравов и Сергей Гармаш пришли на прощание с Романом Мадяновым. Об этом сообщает StarHit.

27 сентября в Бронницах состоялось прощание с Романом Мадяновым, который много лет боролся с раком. Проводить актера в последний путь пришли не только родственники, но и коллеги. В числе первых у храма Архангела Михаила появились Федор Добронравов и Сергей Гармаш.

Звезда сериала «Сваты» пришел на прощание с Романом в джинсовом костюме и отросшей бородой. Артист отказался от общения с прессой, спешно покинув храм. Известно, что Федор и Роман были не только коллегами и друзьями, но и соседями.

Также проститься с актером пришел Марат Башаров. По словам Марата, несколько дней назад он разговаривал с Мадяновым и договорился съездить на рыбалку.

«Мы с ним созванивались несколько дней назад, договорились съездить на рыбалку… Прошло буквально четыре дня, и Роман Сергеевич ушел, а я вчера ловил рыбу в его честь», — резюмировал Марат.

Ранее сообщалось, что сын Романа Мадянова успокаивал плачущую маму на прощании с актером в Бронницах. Подробности читайте в этой новости.