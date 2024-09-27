Жена и сын не сдерживали слез: в Бронницах простились с Романом Мадяновым

Сын Романа Мадянова успокаивал плачущую маму на прощании с актером в Бронницах. Об этом сообщает газета «Жизнь».

27 сентября 2024 года в Бронницах состоялось прощание с Романом Мадяновым. Актер долгое время боролся с раком, но недуг оказался сильнее. Отпевание прошло в храме Архангела Михаила. Во время траурной церемонии родственники Романа не сдерживали эмоций. Как сообщает источник, сыну актера пришлось отойти вместе с мамой в сторону, чтобы привести ее в чувства.

Также проводить Романа в последний путь пришли коллеги: Сергей Гармаш, Борис Щербаков, Леонид Громов, Дарья Фекленко.

«Уход Ромы — неожиданность для всех. Как будто кусочек меня оторвали… Ромочка — потрясающий человек, великолепный актер, он был невероятно добрым. Очень жалко, что его не стало. Я очень переживаю», — сообщил Щербаков StarHit.

Ранее сын Романа Мадянова заявил на похоронах отца, что тот был ему близким другом. Подробности читайте в этой новости.