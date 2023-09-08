Вся в черном: дочь Валентина Юдашкина вернулась в Москву после смерти модельера

32-летняя Дочь Валентина Юдашкина появилась на первом показе после смерти модельера. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на Первый канал.

Галина Юдашкина вместе с семьей проживает в Дубае. Однако на днях знаменитость прилетела в Москву ради важного мероприятия. Речь идет про показ свадебных платьев, эскизы которых были созданы Валентином. Манекенщицы продемонстрировали образы из коллекций 2015 года «Белые ночи» и «Сады Парижа».

На показе были представлены и новые платья. По словам Галины, они решили объединить «любимые коллекции» Юдашкина и модели, которые еще не знакомы публике.

Наследница Валентина вышла на поклон после завершения показа. Галина предпочла одежду в стиле «Total Black». На знаменитости были черные брюки, удлиненная блуза и кожаный пиджак.

Также в Доме моды присутствовала вдова Марина Юдашкина. Она, наоборот, выбрала белый образ. Марина отказалась от общения с прессой, едва сдерживая слезы.

Ранее стало известно, кто завладел многомиллионным наследством Валентина Юдашкина. Подробности смотрите в этой статье.

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