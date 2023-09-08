55-летняя актриса Ольга Кабо перестала прятать морщины. Об этом знаменитость рассказала в интервью для «Каравана История».

Ольга призналась, что принимает себя такой, какая она есть. Вот почему актриса не молодится и никак не борется с возрастными изменениями. По словам Кабо, она не боится появлений на публике без макияжа и не скрывает свои морщины.

«Я не из тех, кто скрывает морщинки плотным слоем макияжа и боится появиться на людях без косметики», — цитирует «7Дней.ru» высказывание Ольги из интервью.

Поддерживать себя в форме Кабо помогает активный образ жизни. Вот почему она выбирает свободные вещи и обувь на плоской подошве. При этом актриса добавила: ее выбор зависит не от возраста, а от личных предпочтений.

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