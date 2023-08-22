Стало известно, кто завладел многомиллионным наследством Валентина Юдашкина

Наследство модельера Валентина Юдашкина досталось его жене Марине и дочери Валентине, об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Напомним, известного кутюрье не стало 2 мая 2023 года. В 2016-м у него обнаружили онкологическое заболевание, с которым модельер боролся последние дни. Однако победить рак пищевода ему не удалось. После смерти Юдашкина встал вопрос о его наследстве, ведь успешный бренд был не единственным, что он оставил.

Кутюрье владел загородным особняком стоимостью около 200 миллионов рублей, недвижимостью в Израиле и Москве, а также драгоценной коллекцией антиквариата.

Выяснилось, что все шикарное наследство модельера досталось его близким. Так, дом в Подмосковье отошел жене Марине Юдашкиной, а дом в Израиле — матери, Раисе Петровне. Главная гордость Юдашкина, его модный бренд, достался дочери Валентине Галиной. Последние 11 лет она работала креативным директором Дома моды Valentin Yudashkin. Но как только отец заболел, взяла в свои руки управление.

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