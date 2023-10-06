Вся одежда висит: исхудавшая Наталья Рудова продолжает изматывать себя тренировками и диетой

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова поделилась результатами похудения с подписчиками в соцсетях. Актриса позировала в зеркале в коротких джинсовых шортах и сером топе.

Девушка неслучайно выбрала именно этот образ. Одежда была ей явно не по размеру, и все фанаты смогли оценить стройную фигуру знаменитости.

Наталья Рудова решила сбросить пару килограммов несколько дней назад и объявила поклонникам, что садится на диету. Помимо особой системы питания, звезда кино поддерживает тело в тонусе с помощью регулярных физических нагрузок.

Актрису действительно волнует ее внешний вид. Так, недавно Наталья заявила, что не осуждает любителей пластических операций и сама в будущем готова лечь под нож хирурга, чтобы сохранить молодость и красоту. К тому же в свои 40 лет она нередко посещает кабинет косметолога.

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