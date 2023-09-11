«Хотите стареть – старейте»: звезда «Универа» сообщила о готовности лечь под нож хирурга

Звезда «Универа» Наталья Рудова рассказала, что в будущем может обратиться за помощью пластического хирурга. Об этом сообщает Пятый канал.

Актриса спокойно относится к пластике. Она уверена, что каждый человек хочет сохранить молодость, поэтому всегда найдутся те, кто будет готов лечь под нож хирурга. Однако Наталью Рудову возмущает поведение женщин, которые осуждают других людей за какие-либо вмешательства во внешность.

«Если вы хотите стареть «красиво» – старейте дальше», – заявила она.

40-летняя знаменитость не скрывает, что регулярно посещает кабинет косметолога, и утверждает, что в перспективе, скорее всего, сделает себе пластическую операцию.

«Если я вдруг захочу, я пойду и сделаю себе круговую подтяжку. Слава Богу, все хорошо сейчас – ничего не надо делать», – говорит Рудова.

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