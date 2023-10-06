Валерия нашла простой способ омоложения и восстановления организма

Певица Валерия поделилась с поклонниками секретами омоложения и восстановления организма. По ее словам, главной причиной плохого качества кожи и потери внутренней энергии являются «неэффективные» часы, от которых необходимо избавиться как можно скорее.

Как пояснила 55-летняя Валерия, она стала ложиться спать не позже полуночи и просыпаться рано утром. Результат грамотного смещения времени бодрствования артистка уже почувствовала на себе.

«Я ложусь спать не позже 12 часов ночи, а уже в 7 утра поднимаюсь. Ранняя пташка. У меня время словно раздвинулось», - рассказала Валерия в беседе с mk.ru.

Певица подчеркнула, что благодаря грамотному сну помолодела и похорошела. Она выразила надежду, что этот этап в ее жизни продлится как можно дольше. При этом Валерия не стала отрицать, что поспать до 11 утра иногда полезно, так как в это время активизируется действие гормонов, отвечающих за красоту.

Ранее Валерия раскрыла секрет молодости и стройности, признавшись, что соблюдает строгую диету и каждый день занимается спортом. Она заверила, что не ощущает свой возраст и не делит жизнь на отрезки. При этом артистка ничего не имеет против косметологии и часто делает различные уходовые процедуры.