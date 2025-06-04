«Вся ботоксная и отекшая»: Анна Asti ответила на критику внешности

34-летняя певица Анна Asti ответила на обвинения в увлечении ботоксом. Об этом стало известно в эфире шоу «Натальная карта».

Исполнительница хита «Царица» столкнулась с критикой внешности. Ее высмеивают из-за отеков и обвиняют в увлечении ботоксом. В новом интервью Анна заявила, что причина ее отечности связана с любовью к соленым огурцам. По словам певицы, она любит вредную еду, поэтому у нее нередко возникают проблемы с кожей и лицом. Кроме того, Анна напомнила, что она, как артист, часто летает и плохо спит, что тоже вызывает отеки.

Особенно Анна расстраивается, когда обсуждают ее неудачные снимки.

«Я ненавижу фоткаться! Всегда смотрю на свои снимки и такая: «Фу!». Ну, мне правда не нравится. Вот ты сфоткался, а у тебя волосы не легли, все дела. И кто-то обязательно напишет в комментариях: «Ты вся ботоксная. Фу! Отекшая». Вообще-то нужно как-то корректно общаться с людьми», — высказалась знаменитость.

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