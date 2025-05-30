«Конечно, мы иногда разводимся»: Анна Asti рассказала, что на самом деле происходит с ее браком

34-летняя певица Aнна Asti назвала «ерундой» новости о разводе с мужем. Об этом стало известно в эфире шоу «Натальная карта».

Исполнительница хита «Царица» состоит в браке со Станиславом Юркиным. Однако в 2025 году в Сети не раз появлялись слухи о разводе пары. Певица долгое время не комментировала ситуацию, но в новом интервью впервые прервала молчание.

По словам Анны, они с мужем, как и остальные пары, иногда ругаются. В порыве чувств супруги могут произнести фразу о разводе. После этого они быстро отходят. Артистка дала понять, что не планирует разводиться с супругом, и все сплетни об их паре назвала «ерундой».

«Ну, конечно, мы иногда разводимся. Я не выставляю личную жизнь напоказ. Поэтому люди постоянно что-то придумывают, какую-то ерунду! Если можно что-то придумать. Конечно, обидно, что пишут неправду, а кто-то читает и думает, что это правда», — пояснила она.

Ранее певица Анна Asti призналась, что у нее не осталось друзей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Паулина Андреева впервые вышла в свет после развода с Федором Бондарчуком.