«Саша все для меня сейчас делает»: Ревва помирился с мамой после 20-летнего конфликта

Шоумен Александр Ревва помирился с мамой. Около 20 лет они были в конфликте и нелицеприятно отзывались друг о друге в СМИ. Вновь сблизило родных людей горе – смерть мужа Любови Николаевны. Об этом сообщает Kp.ru.

Мама артиста призналась, что тяжело пережила потерю супруга. Он умирал буквально на ее руках. А Александр, несмотря на давний конфликт, не оставил ее одну. Он оплатил похороны и стал намного чаще общаться с родительницей. Тем более, что сейчас у нее тоже возникли проблемы со здоровьем. По словам Любови Николаевны, Ревва договорился с телеведущей Еленой Малышевой, и теперь она консультирует ее.

«Я еле хожу, нужна операция на бедре, замена тазобедренного сустава. И с сердцем проблемы, врачи говорят, что тоже нужна операция», - поделилась мама Реввы.

Любовь Николаевна заверила, что никакого серьезного конфликта у них с сыном не было. Просто, как она считает, он забыл о матери, когда к нему пришла популярность. Но сейчас уже все хорошо.

«Саша все для меня сейчас делает, звонит постоянно. <…> Не знаю, зачем он тогда эту войну со мной начал, наговорил ерунды. Наверное, накрутили, жена ревновала. Я сначала переживала сильно, но потом мне уже не до нашего конфликта было. Муж сильно заболел, слег, и я ухаживала за ним», - поделилась Любовь Николаевна.

Ранее Александр Ревва после бойкота на телевидении получил российский паспорт.