«Встретить человека, который тебя не бесит»: Дмитрий Колдун раскрыл секрет счастливого брака

Дмитрий Колдун заявил, что особого секрета счастливых отношений, но надо лишь найти подходящего человека, который не вызывает никаких раздражительных эмоций.

Певец подчеркнул, что крепкий брак можно построить только в том случае, если пара друг друга понимает. Однако кто-то из возлюбленных начинает чувствовать раздражение, то лучше всего эти отношения закончить, так как продолжать работать над ними не будет смысла. Но Дмитрию это не грозит, ведь он нашел подходящего для себя человека.

«Я, правда, не знаю. Я считаю, что мне просто повезло. Какого-то секрета нет. Просто повезло встретить человека, который тебя не бесит, и с ним как-то идти по жизни. Самое главное, чтобы не бесил. Как только раздражает, все, надо уходить», — заявил Колдун в беседе с изданием NEWS.ru.

Кроме того, артист подчеркнул, что у него есть свой способ по борьбе с негативными эмоциями, которые он получает от ссор и скандалов с супругой. В таком случае Дмитрий заваривает себе специальный чай с травами, которые лично собирает в лесу. Этому навыку Колдуна научил его дедушка.

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