Певец Дмитрий Колдун заявил, что не успевает заниматься личной жизнью

Певец Дмитрий Колдун заявил, что не успевает совмещать работу и личную жизнь. В беседе с Пятым каналом артист признался, что не может уделять много времени даже детям – у мужчины растут сын Ян и дочь Алиса.

Знаменитость много работает и пытается успеть уделить время близким. Дмитрий отмечает, что это удается с трудом. Он пообщался с журналистами и пожаловался на нехватку времени.

«Я не успеваю! Я сегодня вообще не успел, бежал, в туалете переодевался. Надо спросить у тех, кто успевает», — заявил артист.

Напомним, что Колдун счастлив в браке с девушкой по имени Виктория. С избранницей он познакомился еще в школьные годы и сразу понял, что она – его судьба. У них двое детей, при этом мужчина много работает. Его жена не комментирует появляющиеся в СМИ слухи и ведет более закрытый образ жизни.

Дмитрий выступает на сцене уже 20 лет, он выпускает новые треки и исполняет хиты, которые так полюбили слушатели.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Колдун рассказал о съемках в цирке. Оказалось, что во время работы он купал и даже целовал слониху.

Также стало известно о том, что происходит в Каннах с актером Дмитрием Назаровым. Олигархи Рублевки заявили, что прогоняют его, и мужчина спивается.