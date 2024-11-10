«Отношения всегда меняются»: Собчак ответила на слухи об изменах Богомолова

Ксения Собчак живет пять лет в браке с режиссером Константином Богомоловым. Недоброжелатели звезды регулярно пускают слухи о проблемах в ее браке. Но телеведущая никак не реагирует на их комментарии — она старается ограждать себя от недостоверной информации.

В любовницы Богомолова записывали Софью Синицыну, исполнившую роль падшей женщины в нашумевшем сериале. Ей же приписывают роман и с Федором Бондарчуком.

Ксения Собчак отмечает, что никак не относится к слухам и давно уже не читает «желтых» газет.

Однако инсайдеры говорят, что светская львица просто закрыла глаза на интрижку мужа. Но Ксения уверяет общественность в обратном.

«Отношения всегда меняются, но у нас очень теплые отношения», — заявила 43-летняя знаменитость в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

В 2013 году Собчак тайно вышла замуж за актера Максима Виторгана. В 2016 году у них родился сын Платон. С 2018 года телеведущая начала выходить в свет с режиссером Константином Богомоловым, тем самым подогревая слухи об их романе. После она подтвердила, что рассталась с Виторганом. В 2019 году Ксения и Константин связали себя узами брака.

Напомним, недавно экс-ведущая «Дома-2» отметила день рождения. Собчак встретила праздник в объятиях мужа и в окружении звезд.