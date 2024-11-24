Встреча состоялась: Настя Ивлеева познакомила нового возлюбленного с семьей

Настя Ивлеева заявила, что уже познакомила нового бойфренда с семьей и что их первая встреча прошла довольно удачно.

После скандальной вечеринки, которую Настя устроила в конце 2023 года, блогерша стала реже появляться на публике и просторах Интернета. Именно по этой причине о личной жизни Ивлеевой не знают даже ее поклонники.

Однако накануне девушка опубликовала пост в личном блоге с неожиданным заявлением. Оказалось, что у девушки состоялся очень важный ужин, где она познакомила своего молодого человека с семьей. В честь этого Ивлеева поделилась снимком, на котором она запечатлена вместе с племянницей. Примечательно, что на девочке была одета футболка с изображением экс-супруга блогерши Элджеем.

«Приехала знакомить парня с семьей, тем временем моя племянница перестает дышать», — подписала кадр Ивлеева.

Личность нового парня Настя предпочла не раскрывать. Девушка лишь подчеркнула, что знакомство уже состоялось и что оно прошло довольно неплохо. А, судя по реакции племянницы, можно подумать, что избранником Ивлеевой стал кто-то из российского шоу-бизнеса.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич объяснила, почему Настя Ивлеева столкнулась с отменой.

Также сообщалось, что Настя Ивлеева унизила потребовавшего извинений Филиппа Киркорова.