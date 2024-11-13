Сравнила с крысой: Настя Ивлеева унизила потребовавшего извинений Киркорова

Настя Ивлеева отреагировала на слова Филиппа Киркорова об извинениях за «голую» вечеринку. Король поп-эстрады ждал от блогера слова раскаяния, так как, он считает, что больше всех «огреб» за мероприятие. Экс-ведущая «Орла и решки» резко отреагировала на заявление артиста.

Блогер высмеяла слова потребовавшего извиниться Киркорова. Ивлеева разместила пост в своем Telegram-канале из онлайн-магазина, в котором продаются серьги с изображением крысы.

Ивлеева спросила подписчиков, проколоты ли у Киркорова уши? При этом она упомянула настоящую фамилию артиста — Крикорян.

В конце 2023 года Настя Ивлеева устроила устроила скандальную вечеринку с «голым» дресс-кодом. После этого и ее саму, и гостей стали «отменять» на ТВ и в шоу-бизнесе. Филиппу Киркорову, Диме Билану, Лолите Милявской, Ксении Собчак и другим звездам пришлось публично извиняться за визит на тусовку.

Недавно Киркоров заявил, что не общается с Настей Ивлеевой после скандальной вечеринки. Более того, экс-супруг Примадонны сокрушается, что блогер даже перед ним не извинилась. Из-за мероприятия артист лишился телевизионных эфиров и выступлений и с трудом вернулся к прежней жизни.