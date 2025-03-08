НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 марта 2025, 11:57
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«Вспоминаю тебя, любимый!»: Мария Миронова обратилась к ушедшему из жизни отцу

Актриса Мария Миронова обратилась к ушедшему из жизни отцу в его день рождения.
«Вспоминаю тебя, любимый!»: Мария Миронова обратилась к ушедшему из жизни отцу

© Starface.ru

Мария Миронова публично обратилась к ушедшему из жизни отцу и показала трогательное фото с ним.

В день рождения Андрея Миронова, которому могло бы исполниться 84 года, актриса опубликовала архивный снимок, где она маленькая сидит на руках у папы. Мария поздравила артиста и подчеркнула, что не может смириться с его уходом из жизни.

«Никогда не помню дату твоего ухода, как будто в детском сознании она была стерта, но всегда помню день твоего рождения! Вечер 7 марта. Чем старше становлюсь, тем чаще вспоминаю тебя, любимый! Уникальный, никогда не стареющий и не уходящий папа! Всеми любимый, добрый, такой простой и детский», — разоткровенничалась Миронова.

Кроме того Мария призналась, что ее младший сын Федор становится все больше похож на деда, с которым он даже не знаком.

«Вся твоя великая сила, помимо таланта Моцарта на сцене, заключалась в очень простом — в скромности, трудолюбии и любви к людям. Мы этому учимся и гордимся!» — заключила артистка.

Ранее мы писали о том, что Мария Миронова впервые рассказала о сыне, которого родила в 46 лет.

Также сообщалось, что родившая в 53 года актриса Марина Федункив рассекретила имя сына.

«Вспоминаю тебя, любимый!»: Мария Миронова обратилась к ушедшему из жизни отцу

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лизавета Земскова
Теги:
Мария Миронова
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