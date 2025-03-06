«Фильм оказался пророческим»: Мария Миронова впервые рассказала о сыне, которого родила в 46 лет

Актриса Мария Миронова — мама двух сыновей. Младшего, Федора, она родила в 46 лет и мало рассказывала о его жизни. Звезда немного приоткрыла завесу тайны и призналась, что наследник начал всерьез заниматься фигурным катанием.

Федор появился на свет в 2019 году. Отца мальчика звезда тогда предпочла скрыть. Но, по слухам, избранник звезды — молодой бизнесмен.

Сейчас пятилетний сын знаменитости серьезно увлекся фигурным катанием. В большой спорт Федор пришел после того, как Ирина сыграла маму фигуриста в фильме «Роднина».

«Для меня этот фильм оказался пророческим. После того как я отснялась в этом фильме, мой сын через энное количество месяцев занялся серьезно фигурным катанием. Теперь часть моей жизни я провожу на льду, причём очень большую часть», — рассказала Миронова mk.ru.

Мария теперь проводит на льду больше времени, чем в театре и кино. Мам фигуристов и остальных спортсменов она назвала великими женщинами. Миронова отметила, что родителям юных дарований нужно обладать большой силой духа.

У дочери Андрея Миронова также есть Андрей от брака с Игорем Удаловым, ставший в дальнейшем актером театра Ленком.

Ранее Мария Миронова заявила, что не осознает смерть матери Екатерины Градовой спустя четыре года.