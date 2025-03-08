«Я вышла замуж, а ты - нет»: Марина Федункив рассекретила имя сына и высмеяла Бузову

Актриса Марина Федункив в ноябре 2024 года впервые стала мамой в 53 года, но имя наследника рассекретила только сейчас. На съемках шоу Comedy Club она рассказала, что назвала сына в честь дедушки.

«Сына я назвала в честь своего деда, которого звали Федункив Теодор Гаврилович, вот и сын мой Теодор», - разоткровенничалась Марина.

Ведущие выпуска шоу Павел Воля и Ольга Бузова поздравили артистку и отметили, что «Теодор Федункив звучит супер». Однако Марина напомнила им, что у ребенка есть отец, поэтому фамилия у него другая.

В этот момент Ольга Бузова сделала удивленное лицо и заявила со сцены, что не знала о наличии отца у малыша Федункив. В ответ Марина жестко осадила поющую телеведущую.

«Оля, я замуж вышла. Я вышла, а ты – нет… Я кормлю грудью. Раф на грудном, хочешь?» - пошутила Федункив.

Напомним, Марина Федункив и Стефано Маджи поженились в июне 2021 года. Супруг актрисы младше нее на 12 лет. Артистка впервые вышла замуж официально, два ее предыдущих брака были гражданскими.

Ранее 39-летняя Ольга Бузова едва не заплакала, когда рассказывала о свиданиях и личной жизни. Исполнительница хита «Мало половин» неоднократно заявляла о планах родить первенца в 2025 году, однако в итоге призналась, что у нее нет любимого мужчины. При этом ее экс-возлюбленный, блогер Давид Манукян (Дава) вскоре станет отцом – его невеста Мари Краймбрери беременна.