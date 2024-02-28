Вслед за Zivert и Асти: отменен концерт артиста Емина Агаларова в Челябинске

5 марта 2024 года в Челябинске должен был пройти концерт певца Эмина Агаларова. Однако выступление отменено, сообщил артист на своей страничке «ВКонтакте».

Выступление должно было состояться в театре оперы и балета имени М.И. Глинки. Причины отмены неизвестны. Зрители могут вернуть потраченные на билеты деньги.

При этом концерт певца состоится в Екатеринбурге 24 марта в ККТ «Космос», а 25 марта 44-летний артист выступит в концертном зале Тюменской Филармонии.

Известно, что недавно Агаларов ушел из холдинга своего отца, в котором проработал 22 года. Теперь Эмин занимается личными проектами. Он не хочет быть в подчинении старшего родственника. Знаменитость подчеркнул, что его отец считает свое мнение самым авторитетным. Из-за этого между ними иногда случаются разногласия и конфликты.

Ранее Агаларов признался, что был удивлен, когда увидел дом мировой звезды Элвиса Пресли. Мужчина узнал, что поместье артиста намного меньше, чем у него. При этом певец уверен: большие деньги и слава не приносят счастья. По его словам, многие артисты мировой величины были несчастны по жизни.

Также мы писали, что в российских городах начали отменять концерты певицы Анны Асти после ее участия в скандальной «голой» вечеринке Ивлеевой.