«Стало как-то неловко»: Эмин Агаларов объяснил, чем его удивил дом Элвиса Пресли

Певец Эмин Агаларов признался, что был удивлен, когда увидел дом мировой звезды Элвиса Пресли. Мужчина узнал, что поместье артиста намного меньше, чем у него. Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.

Музыкант раскрыл некоторые детали о подготовке своего альбома кавер-версий песен Элвиса Пресли. Певец признался, что впервые познакомился с творчеством короля рок-н-ролла в возрасте 12 лет, когда его мама подарила ему кассету с его ранними хитами.

Спустя несколько лет, когда он вместе с родителями побывал в США, Эмин исполнил свою заветную мечту и потратил все свои деньги в музыкальном магазине, где купил альбомы, включая пластинки Элвиса Пресли. С течением времени Агаларов собрал всю дискографию своего любимого артиста.

Отмечая свои предпочтения, Эмин выделил баллады Элвиса Пресли. Певец уверен, что через исполнение этих песен можно передать больше эмоций, чем через более быстрые мотивы в рок-н-ролле. Во время работы над песнями Элвиса Пресли, Эмин ставил себе задачу обновить устаревшее звучание. Одной из основных целей артиста при этом было сохранение оригинального духа песен.

После посещения поместья Элвиса Пресли, Грейсленд в Мемфисе, Эмин оценил его комфортабельность, но был поражен скромными размерами особняка.

«Когда смотрел виртуальный тур по Грейсленду, мне он казался масштабным, огромным. Но когда я приехал туда, то испытал чувство близкое к разочарованию. Мегазвезда Пресли жил в доме, который меньше моего. Мне даже стало как-то неловко», – признался артист.

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