Mash: концерты певицы Анны Асти начали отменять по всей России

Концерты певицы Анны Асти начали отменять по всей России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, концерты Анны уже отменились в Волгограде, Саратове, Тольятти и Нижнем Новгороде. Под угрозой срыва весь ее тур. Вот почему поклонники певицы массово сдают билеты.

На данный момент ни артистка, ни ее официальные представители никак не комментировали сообщения СМИ.

Напомним, что у знаменитости начались проблемы после участия в «голой» вечеринке. Анна столкнулась не только с критикой россиян, но и отменой на ТВ. Из-за этого она лишилась 13 млн рублей.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев нашел замену Анне Асти на российской эстраде. Подробности смотрите в этой новости.

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