Вслед за мамой: Кристина Орбакайте заявила о скором отъезде из России

Алла Пугачева покинула страну в конце сентября этого года и основалась в Израиле вместе с мужем и детьми. Кристина Орбакайте старалась никак не комментировать поступок звездной мамы и продолжала работать в России, не попадая ни в какие скандалы. Однако высказывания Примадонны сильно сказались на карьере ее дочери, и теперь Кристине практически не предлагают выступления на Родине. В новогодние праздники артистка тоже осталась без концертов, и в связи с этим решила сделать заявление.

Орбакайте сообщила, что накануне Нового года собирается покинуть страну, и она этого не скрывает. Правда, она не собирается переезжать за границу. Певица лишь отправится в круизное путешествие. В личном блоге Кристина опубликовала новый пост, в котором рассказала, что выступит на круизном лайнере «Новый год в открытом море», который будет в пути с 30 декабря по 6 января. Он выдвинется из Сочи в сторону Израиля, после чего последует в Турцию. Концерт певицы запланирован на 31 декабря.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте наняла охранников, которые теперь сопровождают ее на всех выступлениях и после них. Пользователи в Сети сделали предположение, что артистка беспокоится за свою безопасность из-за поступков и слов своей матери и ее мужа.