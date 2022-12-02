Кристина Орбакайте столкнулась с большими проблемами из-за сбежавших Пугачевой и Галкина*

Новый год для артистов – золотая жила. Всего за один выход в праздники они могут заработать в два, а то и в три раза больше, чем за обычный концерт. Но в этом году все немного иначе. Многие звезды лишились работы, приходится соглашаться на более скромные суммы. Однако Кристине Орбакайте не просто предлагают мало денег, ее в принципе не зовут на выступления. И концертный директор Сергей Лавров считает, что за это ей нужно сказать «спасибо» знаменитым маме с «папой».

По словам Лаврова, главной конкурентной на эстраде для Орбакайте всегда была Валерия. Организаторы концертов выбирали либо одну, либо другую. Но теперь они зовут исключительно Валерию, а Кристину оставляют без внимания. У этого есть две причины. Первая – певица перестала выпускать хиты. А вторая – громкие и скандальные высказывания Аллы Пугачевой и Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ). Их отъезд из России напрямую сказался на заработке артистки.

Сама Пугачева в Израиле тоже перестала зарабатывать миллионы рублей. Дело в том, что ценник на выступление Примадонна опускать и не думала, а вот заказчики больше не готовы платить огромные суммы за ее выход на сцену. Отметим, что за 40-минутный концерт Алла Борисовна запрашивает 20 миллионов рублей.

Но даже если никто так и не захочет пригласить певицу на праздник, у нее есть муж, который пользуется успехом за границей. Сейчас Максим Галкин* находится в гастрольном туре по городам Европы и США, так что Пугачевой не нужно напрягаться по поводу денег. Шоумен обеспечивает всю их семью.

К слову, на днях стало известно, что у шоумена заблокировали все счета в России, на которых числились миллиарды рублей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)