Не отходят ни на шаг: Кристина Орбакайте теперь выступает только в сопровождении охраны

Певица Кристина Орбакайте, вернувшись из США, активно стала работать на родине. Сейчас артистка дает концерты по городам России, собирая полные залы. Однако фанаты заметили интересную деталь – Орбакайте стала везде появляться в сопровождении охраны.

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как певица во время выступления вышла в зрительный зал, а за ней последовал высокий мужчина в черном костюме.

Судя по всему, Кристина опасается провокаций со стороны фанатов, поэтому решила перестраховаться. Но такое изменение в концертной программе певицы не пришлось по вкусу зрителям. В ролике видно, что ни один человек не отреагировал на Орбакайте, хотя она была от них на расстоянии вытянутой руки. В Сети пользователи предположили, что поклонники либо слишком испугались габаритного охранника, либо были предупреждены заранее, что к артистке прикасаться не стоит.

Отметим, что поводы для беспокойства у Кристины Орбакайте действительно есть. Ее семья сейчас находится под пристальным вниманием из-за громких высказываний Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в адрес россиян. Дочь Примадонны в поддержку матери открыто не выступала, однако не так давно ее сын Никита Пресняков сбежал от мобилизации. Теперь Орбакайте старается быть как можно более осторожной и не попадать ни в какие скандалы.