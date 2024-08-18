Вслед за Долиной: Ирина Хакамада стала жертвой мошенников

Мошенники «развели» Ирину Хакамаду на 400 тыс. рублей. Они связались с телеведущей через популярный мессенджер.

Хакамаде написала в мессенджер ее близкая подруга и попросила занять 400 тыс. рублей. Женщина пояснила, что находится в Париже, и ей нужны наличные. Экс-политик отозвалась на ее просьбу и сразу же перечислила деньги, пишет Telegram-канал 112.

Телеведущую не смутило, что счет открыт на некоего Давида Андроникович. На следующий день, связавшись с подругой, Хакамада с удивлением выяснила, что женщина не просила никаких денег.

Ирина обратилась в полицию с заявлением.

В последнем браке телеведущая родила дочь Марию, которая страдает синдромом Дауна. В 2004 году у нее был выявлен лейкоз, но болезнь удалось вылечить, так как недуг был выявлен на ранней стадии. Недавно дочь знаменитости снялась для модного журнала. Наследница Хакамады играет в театре, занимается плаванием и изучает иностранные языки.

Ранее Лера Кудрявцева вычислила мошенников, которые ей позвонили, и посмеялась над жуликом.