Особенная дочь Ирины Хакамады снялась для модного журнала

«Маша позирует для журнала Marie Clare», — высказалась Ирина.

Напомним, что Мария родилась в 1997 году с синдромом Дауна. Она играет в театре, занимается плаванием и изучает иностранные языки.

Ранее Ирина Хакамада станцевала под «Кабриолет» Любови Успенской, отдыхая на природе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 32-летняя актриса Диана Пожарская показала редкое фото с мужем Иваном Янковским.