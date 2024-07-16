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Опубликовано 16 июля 2024, 12:45
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Особенная дочь Ирины Хакамады снялась для модного журнала

Телеведущая Хакамада заявила, что ее особенная дочь снялась для модного журнала.
Особенная дочь Ирины Хакамады снялась для модного журнала

© Starface.ru

Телеведущая Ирина Хакамада заявила, что ее особенная дочь снялась для модного журнала. Звездная мама поделилась кадрами с фотосессии в соцсети.

27-летняя Мария Сиротинская уже имеет опыт работы перед камерой. Когда-то она была в модельном бизнесе, принимала участие в показах и фотосессиях. Девушке пришлось завершить карьеру после закрытия модного агентства. Как выяснилось, на днях Мария вновь поучаствовала в съемках для журнала. Ее мама показала кадры, сделанные во время работы.

Девушка позировала в трендовом твидовом жакете, короткой юбке и балетках.

Особенная дочь Ирины Хакамады снялась для модного журнала

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Маша позирует для журнала Marie Clare», — высказалась Ирина.

Напомним, что Мария родилась в 1997 году с синдромом Дауна. Она играет в театре, занимается плаванием и изучает иностранные языки.

Ранее Ирина Хакамада станцевала под «Кабриолет» Любови Успенской, отдыхая на природе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 32-летняя актриса Диана Пожарская показала редкое фото с мужем Иваном Янковским.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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