Особенная дочь Ирины Хакамады снялась для модного журнала
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Телеведущая Ирина Хакамада заявила, что ее особенная дочь снялась для модного журнала. Звездная мама поделилась кадрами с фотосессии в соцсети.
27-летняя Мария Сиротинская уже имеет опыт работы перед камерой. Когда-то она была в модельном бизнесе, принимала участие в показах и фотосессиях. Девушке пришлось завершить карьеру после закрытия модного агентства. Как выяснилось, на днях Мария вновь поучаствовала в съемках для журнала. Ее мама показала кадры, сделанные во время работы.
Девушка позировала в трендовом твидовом жакете, короткой юбке и балетках.
«Маша позирует для журнала Marie Clare», — высказалась Ирина.
Напомним, что Мария родилась в 1997 году с синдромом Дауна. Она играет в театре, занимается плаванием и изучает иностранные языки.
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