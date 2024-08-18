«Отвали»: Лера Кудрявцева не повелась на махинацию телефонных мошенников и жестко отшила их

Телеведущая Лера Кудрявцева в прошлом становилась жертвой мошенников. Она отдала аферистам 180 тысяч рублей. Недавно знаменитости поступил очередной звонок от злоумышленников, но уже в этот раз их махинация не имела успеха. Звезда раскрыла обман и посмеялась над жуликом.

Кудрявцева опубликовала в Сети видео разговора с мошенником. Тот позвонил телеведущей и представился участковым терапевтом. Леру попросили продиктовать номер СНИЛС для прохождения медосмотра.

Сначала знаменитость подыгрывала жулику, но в моменте перестала это делать, так как не хотела отнимать время у обеда. Закончила диалог звезда довольно жестко, попросив афериста «отвалить».

«Пароль от госуслуг сразу выкладывать или попозже? Сразу, говорит, надо. Все, записывайте. Записали? А теперь смотри по слогам: "Отвали"», — заявила Лера и положила трубку.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она продала квартиру в Москве и перевела на счет злоумышленников более 100 млн рублей.