«По сцене и по музыке я скучаю»: родившая первенца Сати Казанова раскрыла, чего не хватает в декрете

Сати Казанова призналась, что скучает по сцене, будучи в декрете.

Артистка в личном блоге решила рассказать своим подписчикам о том, как изменилась ее жизнь после родов. Девушка призналась, что теперь с особым трепетом спешит домой, ведь ее там ждет особенный человек.

Певица также не стала скрывать и своего желания вернуться к концертной деятельности, так как музыки и зрителей ей очень не хватает. Однако на данный момент она не готова оставлять ребенка ни с кем другим на долгое время, так как ему нужно внимание матери. По этой причине концертную деятельность Сати возобновит лишь весной следующего года.

«По сцене и по музыке я всегда скучаю, но всему есть свое время. Ближайшие месяцы я посвящаю малышке, себе и нам. Тот самый четвертый триместр буду донашивать, кормить грудью столько, сколько потребуется. А с марта уже начну постепенно возить ее на репетиции, затем и на гастроли. Первые концерты начнутся в начале апреля!» — сообщила Казанова в личном блоге.

Кроме того, артистка призналась, что после рождения ребенка стала намного эмоциональней. По словам Сати, ей теперь трудно дается сдерживать эмоции: хочется плакать от любви и благодарности, а иногда даже от усталости.

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