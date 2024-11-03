Звезда фильма «Барби» Марго Робби впервые стала мамой — у актрисы и ее мужа, продюсера Тома Акерли, родился сын. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, ребенок появился на свет 17 октября, незадолго до предполагаемой даты родов. Источник из окружения 34-летней Марго Робби заверил, что «все прошло хорошо». Друзья и родственники актрисы и ее супруга держат новость о рождении малыша в тайне. Сама пара также пока официально не сообщала о пополнении в семье.

Уточняется, что родители Марго Робби и Тома Акерли уже готовятся вылетать в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться с внуком. Новость о рождении ребенка появилась спустя несколько дней после того, как мужа артистки заметили выходящим из магазина с упаковкой подгузников недалеко от дома пары в Венис-Бич.

Напомним, Марго Робби и Том Акерли познакомились в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита». Спустя год между актрисой и продюсером начался роман, а в 2016 году они поженились. В июле этого года артистка рассекретила свою беременность: ее засняли во время прогулки на лодке по озеру Комо в Италии с округлившимся животом. Супруги не комментировали предстоящее пополнение в семье, однако, по словам инсайдера, пара очень счастлива.

Ранее сообщалось о том, что беременная Марго Робби продемонстрировала фигуру в облегающем платье.