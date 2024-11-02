«Редкое, на санскрите»: Сати Казанова рассказала об имени для дочери

Недавно ставшая матерью певица Сати Казанова рассказала, что выбрала для новорожденной дочери редкое имя на санскрите. Она вышла на связь в соцсетях и пообщалась с поклонниками.

Напомним, что 42-летняя артистка родила первенца от мужа-итальянца Стефано Тиоццо. Девочка появилась на свет 23 октября. Счастливые родители делились кадрами из роддома и рассказывали о своих эмоциях. На днях она решила провести с подписчиками рубрику «Вопрос – ответ».

Большинство интересовал вопрос об имени для девочки. Сати не стала его раскрывать, но уточнила, что оно красивое и имеет смысл.

«Попозже расскажем об имени дочки. Оно необычное, редкое, на санскрите — с очень глубоким и красивым смыслом», – написала звездная мама.

Казанова также дала совет женщинами, которые только готовятся к материнству. Она рассказала, что во время схваток правильно дышала и погружалась в состояние транса-молитвы.

«Муж очень помогал. Мой невероятный плейлист с мантрами помогал», – пояснила звезда.

Ранее певица рассказывала, что очень долго не могла забеременеть. Зато теперь она знает секрет, как это сделать. Женщина уверена, что нужно просто верить без сомнений и действовать.

«В нашей истории много чудес, прямо-таки божественное вмешательство. Мы наблюдали и проживали все. Чудеса имеют место там, где, опять же, вера. В отношении здоровья тоже был проделан большой путь, и мне очень повезло с врачами и специалистами», — объяснила она.

Ранее актриса Наталья Бардо призналась, что врачи ей ставили диагноз бесплодие.