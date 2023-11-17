«Всем занимаются молодые»: известна дата свадьбы Александра Петрова

Мама актера Александра Петрова рассказала, когда будет его свадьба с избранницей. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Дворец». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Петров, исполнивший главную роль. Актер вышел в свет вместе с женой, мамой и сестрами. Родительница Александра охотно пообщалась с журналистами и раскрыла подробности его личной жизни.

В сентябре 2023 года актер сообщил о внезапной женитьбе на 22-летней Виктории. Молодые люди познакомились на улице и спустя несколько встреч отправились в ЗАГС. Как выяснилось, 25 ноября звездная пара сыграет свадьбу. Мама Петрова не стала раскрывать деталей торжества, заявив, что «всем занимаются молодые».

Ранее 34-летний актер Александр Петров объяснил, почему перестал скрывать молодую жену. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что бывший муж актрисы Настасьи Самбурской избивал мать своего сына и изменял ей.