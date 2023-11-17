Женатый Петров сорвался на СМИ на красной дорожке: известно, что случилось

34-летний актер Александр Петров объяснил, почему перестал скрывать молодую жену. Об этом сообщает портал «Утро.ру».

В Москве состоялась премьера фильма «Дворец». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Петров. Александр вышел в свет не один, а в компании 22-летней жены. Этот совместный выход стал первым после новости об их свадьбе.

Супруги не скрывали чувств и охотно общались с журналистами. Сотрудники СМИ поинтересовались у Петрова, почему он два месяца скрывал возлюбленную от публики. Услышав вопрос, актер не сдержал эмоций.

«Хватит журналистам писать про меня всякую чушь, хватит плодить слухи», — высказался Александр.

Напомним, что артист сообщил о внезапной женитьбе в сентябре 2023 года. Как выяснилось, Петров познакомился с будущей женой на улице и спустя несколько встреч отвел ее в ЗАГС. До Виктории у него был долгий роман с коллегой Стасей Милославской.

Ранее мы писали о том, что актера Александра Петрова и его жену атаковали вопросами про Кристину Асмус и бумеранг. Подробности смотрите в этой статье.