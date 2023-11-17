Бывший муж актрисы Настасьи Самбурской избивал мать своего сына и изменял ей. Актриса Кристина Вайнас поделилась откровением с изданием StarHit.

В январе 2023 года актер Кирилл Дыцевич впервые стал отцом. Тогда Кристина родила от него сына по имени Марсель. После знакового события Кирилл рассказал о женитьбе на коллеге. Однако, как выяснилось, их брак не был долгим. В беседе с журналистами Вайнас призналась, что они расстались еще в августе из-за насилия со стороны Кирилла.

К слову, по той же причине с артистом разошлась Самбурская. Актриса говорила, что он становится агрессивным после спиртных напитков. Кристина подтвердила слова коллеги и добавила, что неоднократно просила Кирилла бросить пить.

«Он не замечает алкоголизма. Беременная я не так часто получала, как после родов. Там стало хуже. Он почувствовал власть надо мной, что я никуда не денусь», — высказалась артистка.

По словам Кристины, помимо физического насилия, в их браке были измены. Актера раздражало присутствие жены и грудного ребенка, поэтому он заводил романы на стороне.

«Он избил и выгнал из дома без вещей. Начался проект, на котором появилось множество женщин. Я просто мешала ему», — поделилась откровением Кристина.

На данный момент Дыцевич не оказывает материальную помощь сыну. Артист заявил, что экс-супруга должна добиваться алиментов через суд.

Ранее журналист Божена Рынска назвала Самбурскую «чучелом в платье из плюшевой шторы».