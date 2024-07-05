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Опубликовано 05 июля 2024, 15:57
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«Всех перегнала»: дочь Стриженовой окончила МГИМО с красным дипломом

Актриса Екатерина Стриженова поздравила дочь Александру с окончанием МГИМО.
«Всех перегнала»: дочь Стриженовой окончила МГИМО с красным дипломом

© Starface.ru

Актриса Екатерина Стриженова поздравила дочь Александру с окончанием МГИМО. Екатерина опубликовала кадры с выпускного Александры в соцсети.

23-летняя Александра выпустилась из магистратуры МГИМО с красным дипломом. В честь этого события актриса посвятила трогательный пост наследнице. Екатерина отметила, что Александра еще имеет красный диплом бакалавриата.

«Все экзамены на «отлично», и в итоге красный диплом магистратуры МГИМО. Это требует много сил и времени. Ты нас всех перегнала! Поражаюсь твоему упорству, восхищаюсь твоей цельностью, аплодирую твоим знаниям», — написала актриса.

В ответ Александра поблагодарила маму за теплые слова и поддержку.

«Всех перегнала»: дочь Стриженовой окончила МГИМО с красным дипломом

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что в 2023 году Александра вышла замуж за юриста Антона Чурекова.

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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