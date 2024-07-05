«Всех перегнала»: дочь Стриженовой окончила МГИМО с красным дипломом
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Актриса Екатерина Стриженова поздравила дочь Александру с окончанием МГИМО. Екатерина опубликовала кадры с выпускного Александры в соцсети.
23-летняя Александра выпустилась из магистратуры МГИМО с красным дипломом. В честь этого события актриса посвятила трогательный пост наследнице. Екатерина отметила, что Александра еще имеет красный диплом бакалавриата.
«Все экзамены на «отлично», и в итоге красный диплом магистратуры МГИМО. Это требует много сил и времени. Ты нас всех перегнала! Поражаюсь твоему упорству, восхищаюсь твоей цельностью, аплодирую твоим знаниям», — написала актриса.
В ответ Александра поблагодарила маму за теплые слова и поддержку.
Напомним, что в 2023 году Александра вышла замуж за юриста Антона Чурекова.
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