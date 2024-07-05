Популярная российская блогерша продает иномарку за 18,5 млн рублей

Популярная блогерша Юлия Гаврилина решила продать свой автомобиль за миллионы рублей. Об этом пишет Telegram-канал «ВПШ».

22-летняя звезда продает фиолетовый седан Rolls-Royce Ghost 2017 года выпуска с пробегом 65,3 тысячи километров. За элитную иномарку, объявление о которой появилось на одном из автомобильных порталов, Гаврилина просит 18,5 миллиона рублей.

Уточняется, что блогерша купила данный автомобиль три года назад и стала не первым его владельцем.

Напомним, Гаврилина прославилась благодаря развлекательным роликам в TikTok. В апреле 2020 года девушка присоединилась к дому тиктокеров Hype House Rus. В том же году она разместила свою первую песню «Жу Жу». В 2021-м Гаврилина выпустила книгу «Ближе к звездам! Не стесняйся, будь собой», а также поучаствовала в шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой. В прошлом году состоялась премьера сериала «Открытый брак», где блогерша исполнила главную роль.

Ранее Юлия Гаврилина показала себя после повторной пластики носа.